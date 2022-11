Transalvador divulga alterações no trânsito de Salvador este domingo (6)

Foto: Divulgação

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) alertou para as alterações de trânsito que acontecem na capital este domingo (6). Segundo o órgão, devido a obras e outras atividades algumas vias de Salvador estarão interditadas. Confira abaixo os detalhes:

Desde de sábado (5), as obras para o BRT estão interferindo no trânsito de Itaigara, na Avenida ACM. De acordo com a Transalvador bloqueio acontece no sentido Orla, no trecho entre o Parque da Cidade e o posto de gasolina no final da avenida (posto dos namorados).

A interdição continua até às 19h deste domingo (6). O tráfego de veículos será desviado para a via marginal da avenida, para não prejudicar os condutores.

Ainda este domingo, mais uma ação do projeto da Transalvador realizará alterações no tráfego nos bairros da Pituba e Costa Azul. Entre 7h e 17h as via principal da Avenida Magalhães Neto, no sentido Avenida Tancredo Neves estará bloqueada.

Assim como o trecho entre a Rua Fernando Menezes de Góes e as proximidades do Mercado GBarbosa. O Complexo Viário Tatti Moreno também não estará funcionando este domingo.

Desde às 5h30 da manhã deste domingo, o evento esportivo da PRF está acontecendo na região do Largo do Farol da Barra. Por isso, a Avenida Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e a Praça Colombo foram interditadas.

Também estarão interditados os trechos entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro, o Apart Hotel e a Av. Milton Santos, a Curva da Paciência e o Largo de Santana. Diante disso, os veículos poderão utilizar os desvios Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N e Rua Professor Sabino Silva.

No caso de condutores que estiverem trafegando no sentido Ondina, pode-se utilizar a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marques de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e a Avenida Centenário.

