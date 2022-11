Trânsito é interditado em pontos de Salvador para obras e eventos

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O trânsito terá alterações em alguns pontos de Salvador neste sábado (5) e domingo (6). No bairro do Itaigara, a via principal da Av. ACM será interditada para dar seguimento às obras do BRT. Já os bairros da Barra, Pituba, Costa Azul e Rio Vermelho terão interdições no trânsito por conta de eventos esportivos. Confira os detalhes abaixo.

OBRA DO BRT

DATA: Das 14h do sábado (5) às 19h de domingo (6)

LOCAL: Itaigara, Avenida ACM

A via principal da Avenida Antônio Carlos Magalhães, no sentido Orla, será interditada entre às 14h do sábado (06) e às 19h de domingo (06). O bloqueio acontece no sentido Orla, no trecho entre o Parque da Cidade e o posto de gasolina no final da avenida (posto dos namorados). Com a interdição, o tráfego de veículos será desviado para a via marginal da avenida, sem prejudicar os condutores.

CORRIDA PRF

DATA: Domingo (6) – 05h30 às 9h

LOCAL: Barra (Largo do Farol) e Rio Vermelho

O evento esportivo irá interditar o Largo do Farol da Barra, a Av. Oceânica, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis e a Praça Colombo. Nos trechos compreendidos entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro, o Apart Hotel e a Av. Milton Santos, a Curva da Paciência e o Largo de Santana; as vias serão parcialmente interditadas, dedicando a faixa da direita para os corredores. Os veículos que transitam no sentido Barra têm como opção de desvio: Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N e Rua Professor Sabino Silva. Já os condutores que trafegam no sentido Ondina, podem utilizar a Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marques de Caravelas, Rua Miguel Burnier, Largo do Chame-Chame e Av. Centenário.

RUAS DE LAZER – AV MAGALHÃES NETO

DATA: Domingo (6) – 7h às 17h

LOCAL: Pituba /Costa Azul

Com o Ruas de Lazer, o trânsito na região terá alterações, inclusive no recém inaugurado Complexo Viário Tatti Moreno, que será totalmente interditado das 7h às 17h. Neste período, o tráfego de veículos também será bloqueado na via principal da Avenida Magalhães Neto, no sentido Avenida Tancredo Neves, no trecho compreendido entre a Rua Fernando Menezes de Góes e as proximidades do Mercado GBarbosa.

Ainda no sentido Avenida Tancredo Neves, o trânsito será interditado entre a saída do Mercado GBarbosa e a entrada do Complexo Viário Tatti Moreno. Já no sentido orla, a via principal da Avenida Professor Magalhães Neto será interditada da saída do Complexo Viário Tatti Moreno até a via marginal da avenida.

