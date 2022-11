‘Travessia’: Brisa e Ari brigam pela guarda de Tonho e passam por perícia

Foto: Reprodução / TV Globo

Em ‘Travessia’, no capítulo desta segunda-feira (28), a perícia está marcada, tanto na casa de Guerra (Humberto Martins), para avaliar a relação de Tonho (Vicente Alvite) com Ari (Chay Suede), quanto na casa recém-montada de Brisa (Lucy Alves). Juliana (Tabata Contri) explica para sua cliente como acontecerá essa visita, quando Oto (Romulo Estrela) chega à casa da namorada. A advogada aproveita a oportunidade para questioná-lo: afinal, em que tipo de delito ele está envolvido?

Tentando sair pela tangente, ele explica que, em São Luíz, Brisa o interpretou mal, achando que o pen drive com informações que ele entregou para uma pessoa eram drogas. Sem se estender, Brisa complementa afirmando que o amado não gosta de entrar nesse assunto para não envolver uma outra pessoa nessa história. No caso, Moretti (Rodrigo Lombardi).

E quem está cada dia mais preocupada com o nervosismo do marido é Guida (Alessandra Negrini). Ela já entendeu que toda a tensão do marido tem relação com Oto e que há um segredo que eles escondem. Ao ouvir uma fala de Moretti, ela se aterroriza com o tom ameaçador que ele usa, dizendo que talvez seja preciso calar a boca de Oto para sempre. Ela quer alertar o hacker e o chama para ir à casa de tia Cotinha (Ana Lucia Torre) para conversarem.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

