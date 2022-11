Travessia Salvador -Mar Grande continua suspensa devido a mau tempo

Foto: Divulgação/Astramab

A Travessia Salvador – Mar Grande estará suspensa este domingo (6). Isso acontece devido ao mau tempo e ventos fortes que atingem a cidade desde sexta-feira (4).

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), as escunas utilizadas para os passeios na Baía-de-Todos-os-Santos também estão interditadas. A travessia está interditada há três dias. Segundo a Astramab, ainda não há previsões de quando o serviço será reestabelecido.

Além disso, a Astramab também informa que a travessia Salvador – Morro de São Paulo continuará operando com conexão em Itaparica. Isso acontece porque as condições do tempo entre a capital e a Ilha de Tinharé continuam desfavoráveis. A conexão também pode acontecer via Ferry-Boat, no Terminal de Bom Despacho, a depender da rota.

Em uma das opções, os catamarãs saem do Terminal Náutico de Salvador e atracam em Itaparica. De lá, os passageiros devem seguir de ônibus até Ponta do Curra, em Valença, e fazer a travessia de lancha até o Morro de São Paulo.

No caso das conexões via Ferry-Boat, os passageiros embarcam no Terminal de São Joaquim e vão até o Terminal Bom Despacho. Lá, seguem até Ponta do Curral e fazem a travessia.

Os horários de saída de Salvador neste domingo (6) serão 9h, 10h30, 13h e 14h30. Saídas de Morro de São Paulo – 9h, 11h30, 14h e 15h. Devido a conexão, o tempo de viagem fica em torno de 3h20.

