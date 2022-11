Travessia Salvador-Mar Grande faz pausa de 2 horas nesta sexta

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande faz uma pausa de duas horas e meia nesta sexta-feira (25) devido à maré baixa, das 8h às 10h30h. A suspensão do serviço vem acontecendo desde o início da semana por conta da mudança na maré.

Por causa do fenômeno as embarcações não podem atracar no Terminal devido à pouca profundidade do canal de navegação.

De acordo com Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), em Salvador, o serviço funcionará normalmente até às 19h15, horário antecipado das 19h30, sempre com saídas de meia em meia hora.

Em Mar Grande, onde as operações tiveram início às 5h da manhã nesta sexta, a parada acontece das 8h45 às 12h. Depois, o serviço atenderá normalmente até às 18h, que é o último horário de saída programado para o Terminal de Vera Cruz.

Já os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente nesta sexta-feira (25), o mesmo acontecendo com as escunas de turismo. A previsão é que todos os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa, com muitos turistas se deslocando para a Ilha de Tinharé.

Saindo do Terminal Náutico, na capital, os horários são: 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já do Terminal de Morro de São Paulo para Salvador, as saídas estão programadas para as 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

