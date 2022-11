Travessia Salvador-Mar Grande faz saídas de 30 em 30 minutos

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande opera, nesta terça-feira (15), com saídas de 30 em 30 minutos. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo de passageiros é tranquilo em ambos terminais neste feriado da Proclamação da República.

No momento, não há filas de espera. Mas, a previsão é de que o fluxo de passageiros cresça à tarde, no Terminal de Vera Cruz, por conta do movimento de retorno para capital baiana. Caso isso ocorra, os horários de saída podem ocorrer de 15 em 15 minutos.

O sistema opera hoje sem qualquer restrição. Seis embarcações estão em tráfego e outras duas em reserva técnica. A última saída de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h.

Tarifas

Aos domingos e feriados de Salvador para Mar Grande, a passagem na travessia custa R$ 9,80. Já de Mar Grande para Salvador, a tarifa é R$ 8,20. De segunda-feira a sábado, de Salvador para Mar Grande,o valor é R$ 7,70 e de Mar Grande para Salvador é de R$ 6,10.

Catamarãs para Morro de São Paulo e escunas

Com boa procura pelos turistas, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem movimentação intensa nesta terça-feira (15). A previsão é de que todos os catamarãs deixem o Terminal do Morro de São Paulo com lotação completa, devido ao retorno do feriadão.

Já no Terminal Náutico, o movimento de embarque tem previsão de ser moderado. As saídas do catamarãs ocorrem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai às 9h. Depois, os usuários encontram horários às 11h30, 14h30 e 15h.

As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico. Saindo do Terminal Náutico, a passagem custa R$ 149,61. Já no sentido do Morro de São Paulo para Salvador, a tarifa custa R$ 138,71.

As escunas de turismo também operam normalmente e têm bom movimento de embarque. As embarcações começaram a sair às 8h do Terminal Náutico para o “Passeio às Ilhas”. No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.

