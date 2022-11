Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa hoje

Foto: Divulgação

Por causa do mau tempo, a Travessia Salvador-Mar Grande permanece suspensa nesta sexta-feira (4). De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão para retomada do serviço devido as condições de navegação.

A travessia foi suspensa na quinta (3), por volta das 17h30. Foram cancelados todos os horários entre 18h e 19h30. O sistema vinha operando desde às 5h da manhã de hoje.

Além do transporte até Mar Grande e vice-versa, estão suspensos também todo os passeios pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos. Já, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera fazendo conexão em Itaparica.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Com conexão, os catamarãs saem do Terminal Náutico e atracam no terminal da cidade de Itaparica, na Ilha de Itaparica. De lá, os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença) e fazem a pequena travessia até o Morro, em lanchas rápidas.

Com conexão, o tempo da viagem fica em torno de de 3 horas e 20 minutos. Ou seja, uma hora a mais em relação ao tempo da viagem direta.

