Travessia Salvador-Mar Grande registra alta procura

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande registra uma alta procura, na manhã deste sábado (12). De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o movimento é intenso e por conta disso 8 embarcações realizam saídas a cada 30 minutos ou até mesmo 15 minutos – a depende da quantidade de passageiros no Terminal Náutico da Bahia.

A demanda era esperada por conta do feriado prolongado, que encerra na terça-feira (15). Ainda segunda a entidade que opera o sistema, a expectativa é que a procura siga intensa durante todo o dia. Hoje, a última saída de Mar Grande está prevista para às 18h. De Salvador, o último horário programado no Terminal Náutico é para às 19h30.

Tarifas

Os valores das tarifas, de segunda-feira a sábado, da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes:

De Salvador para Mar Grande: R$ 7,70 // Domingos e feriados: R$ 9,80

De Mar Grande para Salvador: R$ 6,10 // Domingos e feriados: R$ 8,20.

Confira os horários

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h e 19:30h.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Registrando também grande procura por baianos e turistas, a Travessia Salvador – Morro de São Paulo opera sem restrições e todos os catamarãs vão deixar, neste sábado (12), o Terminal Náutico com lotação completa.

Morro de São Paulo, que fica na Ilha de Tinharé, município de Cairu, é um dos destinos mais procurados do litoral da Bahia. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias no Terminal Náutico.

Em relação aos valores, os tickets custam R$ 149,61 saindo de Salvador e R$ 138,71, no sentido inverso.

De Salvador, os catamarãs saem às 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã zarpa às 9h. Depois, os usuários encontram horários às 11h30, 14h30 e 15h. A viagem direta de catamarã dura em média 2h20.

Passeio às Ilhas

As escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos-os-Santos estão bastante requisitadas. Elas começaram a sair do Terminal Náutico às 8h, para o tour. O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.

