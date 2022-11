Travessia Salvador-Mar Grande registra embarque tranquilo 

Foto: Divulgação / Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente nesta quinta-feira (3), pós feriado do Dia de Finados. O movimento de embarque é tranquilo nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital. Seis embarcações estão em tráfego desde às 5h, início das operações.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), também operam normalmente hoje os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo. Já as escunas não farão hoje o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos os Santos, por conta das chuvas.

Na Travessia Salvador-Mar Grande, a previsão é que o fluxo de embarque permaneça sem filas nos terminais. A última saída de Mar Grande, hoje, está programada para as 18h. De Salvador, o último horário previsto é 19h30.

Os valores das tarifas são, de segunda-feira a sábado, de Salvador para Mar Grande: R$ 7,70. Domingos e feriados, o valor é de R$ 9,80. Já de Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado, a tarifa custa R$ 6,10. Aos domingos e feriados, o valor é R$ 8,20.

Catamarãs para Morro de São Paulo

Para os passageiros da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, os horários saindo do Terminal Náutico são às 9h, 10h30, 13h e 14h30. Já de Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 14h e 15h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro é em média 2h20. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 149,61. No sentido inverso, R$ 138,71.

