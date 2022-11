Travessia Salvador-Mar Grande registra movimentação moderada

Foto: Divulgação/Astramab

A Travessia Salvador-Mar Grande registra um movimento moderado de embarque nesta quarta-feira (2), feriado de Finados.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema opera desde às 5h, com saídas a cada 30 minutos dos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, em Salvador.

Ao todo seis embarcações fazem a travessia, e duas estão em reserva técnica para caso se faça necessário.

A última saída de Mar Grande está programada, hoje, para as 18h. Já de Salvador, os usuários serão atendidos até às 19h30, quando a última embarcação deixará o Terminal Náutico. A Baía de Todos-os-Santos apresenta boas condições normais de navegação, neste momento.

O alerta feito pela Astramab é do tem tempo nublado na Ilha de Itaparica na manhã desta quarta. A temperatura máxima pode chegar a 28 graus.

Para a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, a Astramab afirma que o movimento de procura e venda de passagens também é moderado. Os horários de saída são às 10h30, 13h e 14h30.

