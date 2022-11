Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda

Foto: Divulgação

A Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa, na manhã desta segunda-feira (7) por conta do mau tempo. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), não há previsão para retomada do serviço.

As condições de navegação seguem muito desfavoráveis, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos e a situação inviabiliza a operação do transporte, que está suspenso desde a última quinta-feira (3), às 17h30.

As escunas de turismo, que fazem o passeios pelas ilhas, também não operam hoje. Já a Travessia Salvador Morro de São Paulo continua em funcionamento com conexão na Ilha de Itaparica ou em Bom Despacho, quando a viagem ocorre via Sistema Ferry-Boat.

Os catamarãs saem normalmente do Terminal Náutico, atracam no Terminal de Itaparica e os passageiros seguem de ônibus até a Ponta do Curral (Valença). Na sequência, é necessário realizar uma pequena travessia até o Morro de São Paulo através de lanchas rápidas.

Pelo Sistema Ferry-boat, os passageiros embarcam no Terminal de São Joaquim, e, no Terminal de Bom Despacho, seguem de ônibus até a Ponta do Curral. Ao final, os passageiros fazem a travessia até o Morro de lancha. Os horários são:

Saídas de Salvador – 9h, 10h30, 13h e 14h30.

Saídas de Morro de São Paulo – 9h, 11h30, 14h e 15h

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.