Travessia Salvador-Mar Grande tem parada de quase 3 horas



A travessia Salvador-Mar Grande está parada desde às 6h15 e só retornará as viagens entre o Terminal Náutico, na capital, e o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica às 9h, por causa da maré baixa, nesta terça-feira (22). No sentido inverso, o serviço será suspenso por 2h20, entre 7h40 e 10h.

O último horário de embarque em Mar Grande será às 18h. Já em Salvador, a última partida será às 17h30. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) ressalta que pode ocorrer variações nos horários de retomada das travessias por causa do comportamento da maré.

Travessia para Morro de São Paulo

Os catamarãs que fazem o percurso entre Salvador e Morro de São Paulo irão atender normalmente, em quatro horários para os usuários. Do Terminal Náutico, em Salvador, o primeiro catamarã partirá às 9h e depois ocorrem saídas às 10h30, 13h e, a última, às 14h30.

Já do Terminal de Morro de São Paulo, o primeiro catamarã sai também às 9h e os horários seguintes ocorrem às 11h30, 14h e 15h. As passagens são adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro. O bilhete custa R$ 149,61, de Salvador para Morro de São Paulo, e R$ 138,71, no sentido inverso.

