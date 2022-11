TRE-BA volta a exigir uso de máscara dentro do órgão e dos cartórios eleitorais

Foto: Reprodução / Google Street View

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) anunciou nesta segunda-feira (21) que voltou a exigir o uso de máscara nas dependências do órgão e dos cartórios eleitorais.

A determinação está disponível no site do TRE-BA e é destinada para todos os desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, advogados e servidores. O uso do equipamento de proteção também será estendido para estagiários e demais colaboradores, além dos visitantes.

A decisão foi tomada, segundo a medida publicada na edição extra do Diário da Justiça Eletrônico (DJE), por causa da elevação da curva de casos da Covid-19 no estado.

Na Bahia, a flexibilização do uso de máscaras em locais aberto foi iniciado em abril deste ano, quando os casos de Covid-19 diminuíram no país.

Em setembro, o governo do estado publico um novo decreto atualizando as normas de prevenção à Covid-19 e retirando a obrigação da máscara no atendimento ao público, nos transportes, academias e eventos com venda de ingressos.

Apesar do registro do aumento de casos, o governo da Bahia informou que ainda não há uma medida para o retorno da obrigatoriedade do uso de máscara no estado.

