Três agências bancárias são explodidas no interior da Bahia

Três agências bancárias foram explodidas, na madrugada desta segunda-feira (7), na cidade de Muritiba, localizada no interior da Bahia. De acordo com informações da Polícias Civil e Militar, o grupo criminoso atacou as agências da Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil.

As ações aconteceram por volta da 3h. Vídeos gravados por moradores e divulgados nas redes sociais mostram as agências completamente destruídas.

Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) investiga as explosões. A equipe da Coordenação de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras também foi acionada juntamente com Guarnições das Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Leste e Especializado (Cipe) Litoral Norte, além de equipes da 27ª CIPM.

As agências ainda não se pronunciaram sobre o caso. Não há informações dos valores roubados.

Estatísticas

Segundo levantamento divulgado pelo Sindicato dos Bancários, no site da instituição, foram registrados 16 ataques a bancos em 2022. O último ataque foi há exatamente um mês, na cidade de Irará. Já a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) contabiliza 11 ataques, sem contar com os ocorridos.

