Tribunal Regional do Trabalho homenageia Prefeito Ronaldo Lopes

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

Evento aconteceu no Theatro Sete de Setembro e também faz parte da programação alusiva às comemorações dos 30 anos de instalação do TRT-19, em Alagoas

O Theatro Sete de Setembro foi palco nessa quinta, 10, do projeto TRT Itinerante, promovido pela 2ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, de Alagoas, evento que homenageou o Prefeito Ronaldo Lopes e que também é parte das comemorações alusivas aos 30 anos de instalação do órgão no estado.

O principal objetivo do TRT Itinerante é promover a interiorização da Justiça do Trabalho e contribuir para o processo de formação acadêmica de alunos do curso de Direito.

Dentre as autoridades, estavam Marcelo Vieira (desembargador e presidente do TRT-19), João Leite de Arruda Alencar (desembargador e vice-presidente do TRT-19) e Aloysio Corrêa da Veiga (ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho/TST), que receberam uma lembrança especial, com itens significativos do Destino Penedo.

Além do Prefeito Ronaldo Lopes, Penedo foi representando por Jair Galvão, Secretário de Turismo; Aliny Costa, Secretária de Cultura, Lazer e Juventude; e Marcos Muniz, Superintendente da Secretaria de Cultura.

Durante a solenidade de abertura, Ronaldo Lopes recebeu a medalha de honra ao mérito comemorativa dos 30 anos do TRT Alagoas.

“Fiquei muito feliz por ter sido homenageado e agradeço ao desembargador e presidente do TRT-19, Marcelo Vieira, e ao ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Aloysio Corrêa da Veiga, e a todas as pessoas que estiveram presentes. Nós, penedenses, ficamos muito felizes em receber, em nossa linda cidade e no tradicional Theatro Sete de Setembro, eventos desse porte”, disse Ronaldo Lopes.

Na mesma solenidade, também foram homenageados o juiz Jasiel Ivo, titular da Vara do Trabalho de Penedo; o servidor da VT, Paulo Batista Santos Filho; a advogada Luciana Alves Costa, presidente da subseção da OAB/Penedo; Gustavo Pontes de Miranda, secretário de saúde de Alagoas; os advogados Antônio Nelson de Oliveira Azevedo, Gervázio Lopes, Gustavo Uchôa e Rogério Galvão; e ‘seu’ Toinho Pescador, como Antônio Gomes dos Santos é mais conhecido, representado na ocasião por sua esposa, Luzinete Santos.

CITY TOUR PELO DESTINO PENEDO

Logo depois do evento, o desembargador Marcelo Vieira e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho Aloysio Corrêa da Veiga, juntamente com sua família, fizeram um agradável e proveitoso city tour pelo Centro Histórico de Penedo.

Além do Theatro Sete de Setembro, o grupo conheceu as igrejas da Corrente e de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o famoso Mirante da Rocheira, o Museu do Paço Imperial e o Memorial Raimundo Marinho.

“Foi a primeira vez que vim e fiquei encantado com Penedo. É uma cidade histórica que tem uma riqueza arquitetônica e também um time de pessoas que por aqui passaram e deixaram a sua marca, e isso fica para sempre. Para mim, foi uma honra muito grande estar aqui”, disse o vice-presidente do TST, Aloysio Corrêa da Veiga.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Edição Secom PMP