Trio de Daniela Mercury faz referência a bolsonarista pendurado

As apresentações de Daniela Mercury sempre chamam atenção do público, mas a da Micareta Salvador, realizada na capital baiana neste sábado (5), teve um toque a mais.

É que o trio elétrico que a cantora usou fez referência ao bolsonarista que viralizou nesta semana depois de ficar pendurado na frente de um caminhão em Pernambuco.

Para isso, amarraram um boneco vestido com uma camisa amarela logo abaixo do para-brisas do trio elétrico. No Instagram, a baiana brincou: “Gostaram da frente do meu trio?”. Assista ao vídeo abaixo

Daniela foi uma das 4 atrações da noite da festa. Além dela, também se apresentaram Alinne Rosa, Ludmilla e Marcia Freire, sendo as duas últimas em um palco.

Durante a apresentação, Daniela ainda mostrou a neta, a pequena Mel, de 4 anos, para o público. Foi a primeira vez que ela subiu em um trio com a avó. Antes da festa, a cantora postou uma foto ao lado da família.

O show teve ainda a participação de Alinne Rosa, que voltou para cantar algumas músicas ao lado de Daniela Mercury.

Antes de se apresentar com Daniela, Alinne também já tinha dado o que falar, com um look inspirado nas cores da bandeira do Brasil.

A roupa foi compartilhada pela baiana nas redes sociais. Na legenda, a cantora, que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as eleições deste ano e chegou a cantar em um encontro do partido em Salvador, mandou um recado: “A BANDEIRA É NOSSA, e eu de vcs!! Tô chegando”.

Já durante a festa, a cantora puxou coro com o público cantando um dos jingles da campanha de Lula na apresentação dela: “Olê, olê, olê, olá, Lula”. Tudo isso um dia depois de manifestações chamarem atenção nas redes sociais durante o show de Claudia Leitte no mesmo evento, quando a loira chegou a ser vaiada.

