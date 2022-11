TRT inscreve para seminário de gênero e sexualidade em Salvador

Foto: Globo

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), que fica localizado em Salvador, realiza entre os dias 17 e 22 de novembro o 1º Seminário de Gêneros e Sexualidades.

O evento, que é aberto ao público, acontece de forma presencial, das 13h às 16h30, no auditório Juiz Nylson Sepúlveda (sala do Pleno), edifício-sede do TRT-5, no bairro de Nazaré. Pra se inscrever, interessados devem preencher formulário na internet.

De acordo com o órgão, a ação tem como objetivo reunir profissionais e integrantes do movimento LGBTQIAPN+, de diferentes instituições, para discutir gênero, diversidade, acolhimento, violência contra a mulher e o protagonismo do Poder Judiciário na proteção dos direitos LGBT+ no Brasil, dentre outros temas relacionados.

Confira a programação completa

DIA 17/11

YUNA VITÓRIA SANTANA DA SILVA

“Diversidade Sexual e de Gênero da Contemporaneidade”

AILTON DA SILVA SANTOS

“Acolhimento de pessoas LGBTQIAP+ em vulnerabilidade social”

EVENY DA ROCHA TEIXEIRA

“As violências sutis e seus efeitos na saúde mental e relacional da mulher”

DIA 22/11

LUCAS BULGARELLI

“Disputas e desafios em torno da agenda dos direitos de gênero e sexualidade no Brasil”

DIEGO DOS SANTOS DO NASCIMENTO

“O protagonismo, o potencial e os desafios do Poder Judiciário na proteção dos direitos LGBT+ no Brasil”

SAMANTHA MENDONÇA LINS TEIXEIRA

“A discriminação de gênero e à população LGBTQIAPN+ na fase pré-contratual – Reflexões sobre os obstáculos ao acesso ao emprego formal”

