Tudo sobre a Black Friday 2022 (confira!)

Uma das datas do ano mais aguardada pelos comerciantes e consumidores é a Black Friday, que acontece sempre na quarta sexta-feira do mês de novembro. Este ano ela será no dia 25. É um evento com grandes promoções e descontos, em uma grande variedade de produtos ofertados nas lojas e na internet.

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos, com o objetivo principal de aquecer as vendas antes do natal. Ela acontece um dia depois da comemoração de um dos maiores feriados do país, o Dia de Ação de Graças. Em seguida,o evento se espalhou por todo mundo, tornando- se bastante popular no Brasil.

É uma época do ano onde é possível comprar produtos com um preço muito mais baixo que o normal. A primeira edição da Black Friday no Brasil ocorreu em 2010. Entretanto, o evento não obteve muito a adesão dos comerciantes. Em 2016 ela acabou ficando mais conhecida pelos brasileiros, tornando- se um sucesso.

Para se ter uma ideia, em 2020, o faturamento dos comerciantes foi 25% maior do que o ano anterior, com um ganho recorde de cerca de R$7,5 bilhões. É um momento em que há uma maior movimentação do comércio, onde muitas pessoas aproveitam a data para comprar os presentes de natal.

História da Black Friday

Diz a lenda que policiais da Filadélfia, nos Estados Unidos criaram nome da Black Friday. Eles observaram que no dia depois do feriado de Ação de Graças, o trânsito ficava um caos. A expressão ficou popular e os lojistas perceberam que era uma ótima oportunidade de incrementar as vendas para o final do ano.

De fato, os lojistas passaram a oferecer descontos e promoções para os motoristas e pedestres nesta época, em novembro, atraindo um grande número de clientes. O nome Black Friday acabou se tornando uma expressão nacional. A época de vendas se transformou em uma tradição na América do Norte e no mundo.

A época de promoções e descontos começou de forma online no Brasil e depois passou a ser incorporada por todo o comércio. Vale observar que desde o pequeno, até o grande varejista, aproveitam esta época do ano para aumentar as suas vendas, de olho no seu mercado consumidor.

Alguns produtos se destacam por ser um grande sucesso de vendas durante a Black Friday, como por exemplo os smartphones, notebooks, eletrodomésticos, TV´s, roupas, calçados, livros, e muito mais. As vendas online, principalmente depois da pandemia, têm tido uma grande vendagem neste período do ano.

Vantagens da Black Friday

Uma das grandes vantagens da Black Friday está relacionada ao fato de que há uma grande relevância relacionada aos descontos e promoções ofertados pelo comércio. Além disso, os consumidores acabam por fazer suas compras de natal neste período, se preparando mais cedo para as festas de fim de ano.

Este ano, a Black Friday também deve aproveitar a Copa do Mundo do Qatar, oferecendo inúmeros produtos relacionados ao evento. De acordo com um estudo do Mercado Livre, cerca de 78% dos brasileiros pretendem gastar em compras aproveitando os descontos relativos à data.

Os comerciantes têm aproveitado para oferecer promoções não só no dia da Black Friday, como também durante o fim de semana. Alguns inclusive instituíram a Black Week, com descontos que duram uma semana, em busca de fidelizar seus clientes, estabelecendo um período maior para a venda de seus produtos.

Para quem deseja obter um preço menor, deve-se ficar de olho na movimentação de suas lojas preferidas, em busca do melhor preço disponível no mercado. Os comerciantes, por outro lado, reduzem sua margem de lucro na unidade negociada e ganham em volume de vendas.

Conclusão

Vale ressaltar que durante a Black Friday há uma grande procura por todo tipo de produto, seja em lojas virtuais quanto em comércios tradicionais. Nem todo comércio é obrigado a participar do evento, no entanto, é preciso ficar de olho e respeitar o Código de Defesa do Consumidor.

O valor dos produtos negociados são o maior atrativo para os consumidores durante a Black Friday. No entanto,é indicado que se fique de olho durante o evento, em fraudes e golpes, além de se preocupar com seu endividamento relacionado a compras de inúmeros produtos. Deve-se comprar apenas o necessário.