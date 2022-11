Túlio Gadelha posa ao lado de Fátima Bernardes e Bonner

Foto: Reprodução/ Instagram

Um encontro inesperado movimentou as redes sociais no último final de semana. Separados há seis anos, o ex-casal Fátima Bernardes e William Bonner estiveram juntos durante uma caminhada em família.

O fato surpreendeu pelo encontro de cônjuges, com a presença de Túlio Gadelha, namroado de Fátima e Natasha Dantas, esposa de Bonner.

Além dos casais, Bonner e Fátima estiveram na companhia de Vinícius, filho dos jornalistas e amigos. O registro foi compartilhado pelo deputado federal nas redes sociais. “E quando todo mundo se encontra na caminhada”, escreveu Túlio.

Na web, o encontro foi elogiado pelo público. “Eu me surpreendo com a maturidade desse povo, que evoluídos”, escreveu uma internauta. “Achei que o Bonner morasse no Jornal Nacional”, disse outro.

Fátima e Túlio Gadelha estão juntos há cinco anos. A apresentadora, de 60 anos, e o deputado, de 34, se conheceram no Rio de Janeiro e vivem um namoro a distância, já que o político vive em Recife, Pernambuco.

Já Bonner e Natasha, estão juntos desde 2017, mas só tornaram o romance público em 2018, quando oficializaram a união. A fisioterapeuta foi a primeira namorada do apresentador do Jornal Nacional após o término com Fátima, assim como Túlio foi o primeiro da jornalista.

