Turista brasileiro morre esmagado por bloco de gelo na Argentina

Um turista brasileiro de 40 anos morreu nos arredores da cidade Ushuaia, na região do extremo sul da Argentina. Ele foi atingido por um bloco de gelo que se soltou do teto caverna, que tem acesso proibido, segundo as autoridades locais.

De acordo com a Agência Brasil, o acidente ocorreu na tarde quarta-feira (2), na “Caverna do Jimbo”. O local fica em uma área de geleiras dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, nos arredores de Ushuia, cidade turística conhecida com a mais austral do mundo.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que o brasileira entra na caverna acompanhado de um grupo que o seguia, quando o pedaço de gelo se quebra e cai sobre o homem.

À Reuters, o primeiro sargento Cristian Armani, do Escritório de Informações Institucionais da Polícia da província de Tierra del Fuego, o homem não tinha passaporte ou documento de identidade.

“No momento da excursão, o homem de 40 anos não tinha passaporte nem documento de identidade. Ele estava viajando sozinho, pelo que contaram os outros turistas que passavam pela área”, disse.

Armani também informou que um outro turista alertou sobre o acidente e que uma equipe de resgate encontrou homem já morto no local e o removeu.

O turista brasileira, ainda não identificado, viajado sozinho em um motorhome com o cachorro e não tinha parentesco com o grupo de turistas que decidiu fazer a trilha.

“A Caverna do Jimbo fica ao pé da gelereira, é formada naturalmente, erodida pelo derretimento do gelo e do vento, com uma mistura de gelo e rocha, e às diferentes temperaturas tem degelos naturais. Ela tem entrada proibida porque pode haver desabamento de gelo e rocha do teto”, acrescentou.

Ainda segundo a Agência Brasil as autoridades locais estão realizando uma autópsia no corpo e trabalhando com autoridades brasileiras para identificar o morto e localizar os parentes.

