TV Bahia e Fundação José Silveira fazem mutirão de saúde

Foto: Divulgação (Arquivo | Fundação José Silveira)

A TV Bahia e a Fundação José Silveira realizam, a partir desta quinta-feira (03), o Mutirão Bahia Meio Dia. A ação que prestará atendimentos gratuitos de saúde para moradores do Bairro da Paz, localizado em Salvador.

O principal objetivo é dar suporte para homens e mulheres até o próximo sábado (5), sempre a partir das 08h. Serão realizados exames de mamografia, preventivo do câncer do colo do útero, PSA (Antígeno Prostático Específico) e ultrassonografia.

Já entre as especialidades com atendimento gratuito estão clínica médica, ginecologia, nutrição e urologia. Ao longo dos três dias também serão realizadas palestras educativas, avaliação odontológica e busca ativa de sintomático respiratório em tuberculose.

“Essa é uma típica parceria onde todo mundo ganha, especialmente o público, nosso parceiro diário em todos os telejornais”, destaca o diretor de Conteúdo da Rede Bahia, Eurico Meira da Costa.

SERVIÇO

O Que? Mutirão BMD

Mutirão BMD Quando? 03, 04 e 05 de novembro

03, 04 e 05 de novembro Onde? Rua da Jamaica, Bairro da Paz

*Atendimentos gratuitos realizados em parceria com a Fundação José Silveira

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.