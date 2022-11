TV Globo inicia gravações da campanha de fim de ano

Foto: Globo/ Leonardo Rosário

Um time de talentos do Entretenimento, do Esporte e do Jornalismo da TV Globo se reuniu nesta quinta-feira (3) para começar a gravar a tão esperada campanha de fim de ano.

No ritmo de otimismo que a música ‘Um Novo Tempo’ propõe, o clima foi de reencontro, marcado pela diversidade e brasilidade que os talentos representam.

Foto: Globo/ Alessandra Lima

Passaram pelos Estúdios Globo, local da gravação, nomes como Lima Duarte, Paulo Vieira, Fátima Bernardes, Fernando Fernandes, Lilia Cabral, Ana Paula Araújo, Jeniffer Nascimento, Maria Beltrão, Douglas Silva, Carol Dieckmann, Marina Rui Barbosa, Mateus Solano, Debora Bloch, Tati Machado, Vladimir Brichta, Marcos Mion, Deborah Secco, entre muitos outros.

O cenário e tema da campanha 2022 poderão ser conferidos, na tela da TV Globo, no início de dezembro.

