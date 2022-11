UAM divulga resultado final do Vestibular de Medicina 2023

A Universidade Anhembi Morumbi (UAM) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 21 de novembro, o resultado final do Vestibular de Medicina 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados em 1ª chamada por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

Estão disponíveis as listas de aprovados no para a UAM e também para a Universidade São Judas Tadeu (USJT).

De acordo com a COPEVE (Comissão Permanente de Vestibular), os candidatos convocados deverão realizar as matrículas nos dias 22, 25 e 29 de novembro. É necessário apresentar todos os documentos exigidos no edital para o registro acadêmico. Veja aqui o documento.

Como foi o Vestibular de Medicina?

A UAM aplicou as provas do Vestibular 2023 para o curso de Medicina na tarde do dia 23 de outubro, no período das 13h às 18h. Os locais de prova foram nas cidades de Piracicaba, Santos, São Paulo e São José dos Campos.

De acordo com o edital, a avaliação foi composta por uma prova discursiva e por uma prova objetiva sobre assuntos do Ensino Médio. A prova discursiva contou com 8 questões de Biologia e Química, enquanto a prova objetiva foi constituída por 40 questões de Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Oferta de vagas

Ainda conforme o edital desta edição, a oferta total da UAM é de 329 vagas para o curso de Medicina. As oportunidades estão distribuídas nas unidades da instituição em São Paulo (Mooca), Piracicaba e São José dos Campos.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

