UCPel realiza Vestibular de Verão 2023 de Medicina

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) realiza neste domingo, dia 6 de novembro, a aplicação das provas do Vestibular de Verão 2023 de Medicina. Conforme o edital, a aplicação será feita em dois turnos, com início às 8h e às 11h. As provas serão aplicadas virtualmente.

Conforme o edital, a avaliação terá duas etapas, com duração máxima de duas horas cada. A prova da 1ª etapa será composta por questões de Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia. Já a 2ª etapa contará com questões de Português, Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e com uma prova e Redação.

Orientações

Segundo as orientações da UCPel, os candidatos devem se certificar com antecedência se as especificações de hardware, softwar e equipamentos estão adequados para a realização das provas, conforme indica o edital. Durante todo o período de aplicação das provas, os candidatos deverão manter o microfone ativo. Os candidatos poderão se comunicar com os fiscais apenas através do chat online.

O edital estabelece ainda que, ao todo, a UCPel está ofertando 155 vagas para o curso de Medicina (período integral) ministrado em Pelotas. A instituição ainda não informou a data de publicação do resultado final. Veja o edital na íntegra.

Demais cursos

A UCPel está com inscrições abertas para a seleção de novos alunos para ingresso nos demais cursos de graduação: Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Filosofia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Teologia. Para esses cursos, a UCPel não cobra taxa de inscrição.

Os interessados poderão se inscrever para o Processo Seletivo Vestibular Agendado de 2023 até o dia 15 de março de 2023. As inscrições devem ser feitas online, por meio do site da universidade.

As provas desse processo seletivo também serão aplicadas virtualmente. Os candidatos poderão agendar a realização da prova entre os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. O calendário com as datas possíveis para as provas está disponível no edital.

