UEA inicia neste domingo (6) a aplicação das provas do Vestibular 2023

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realiza neste domingo e na segunda-feira, dias 6 e 7 de novembro, a aplicação as provas do Vestibular 2023. Em ambos os dias, a aplicação terá início às 13h (horário de Manaus). Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 12h50.

Neste domingo (6), a UEA aplicará a Prova de Conhecimentos Gerais, composta por 84 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Já na segunda-feira (7), serão aplicadas a Prova de Conhecimentos Específicos, composta por 36 questões objetivas, e a Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com a universidade, os candidatos podem consultar onde realizarão as provas através do site da Vunesp, fundação responsável por realizar os processos seletivos.

Os locais de prova serão em Manaus, Apuí, Barcelos, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Carauari, Coari, Eirunepé, Itacoatiara, Jutaí, Manacapuru, Manicoré, Maués, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Sebastião do Uatumã, Tabatinga e Tefé.

Conforme as orientações da UEA, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência. Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Na próxima terça-feira (8), a universidade aplicará as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2022, com início às 13h (horário de Manaus). A composição das Provas de Acompanhamento varia de acordo com o ano do Ensino Médio que o estudante está cursando.

Além das provas de acompanhamento das etapas I, II e III, a UEA aplicará também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

Ao todo, a UEA está ofertando 2.160 vagas para o Vestibular 2023, sendo 1.146 para cursos ministrados em Manaus e 1.014 vagas os campi da UEA no interior do estado. Para a 3ª etapa do SIS, a oferta é de 1.440 vagas. Do total, 764 vagas são para Manaus e 676 são para as unidades do interior do Estado.

Em ambos os processos seletivos, há reserva de vagas para indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final está prevista para o dia 5 de janeiro de 2023.

