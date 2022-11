UECE divulga locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2023/1

Os candidatos aprovados nas provas da 1ª fase estão aptos a participar da 2ª fase. De acordo com o cronograma, as provas da 2ª fase serão aplicadas em 11 e 12 de dezembro, no período das 9h às 13h.

A 2ª fase contará com a aplicação de uma Prova de Redação em Língua Portuguesa e de três Provas de Conhecimentos Específicos, cuja composição varia de acordo com o curso escolhido.

Segundo o Manual do Candidato, a oferta total da UECE é de 2.358 vagas para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023. Do total das vagas, 1.204 são para os cursos da capital e outras 1.154 para cursos ministrados nos campi do interior do Ceará. As oportunidades são para Fortaleza, Tauá, Itapipoca, Cratéus, Limoeiro do Norte, Quixadá, Iguatu.

Veja mais informações no Manual do Candidato.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp abre o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem; saiba mais.