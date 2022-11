UEG encerra inscrições do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) encerra neste domingo, dia 20 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular 2023. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Conforme as orientações do edital, os interessados em participar do Vestibular 2023 deverão se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site da UEG. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 21 de novembro.

A UEG já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível. Puderam solicitar o benefício os inscritos no CadÚnico e doadoras regulares de leite materno.

Provas

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos no Vestibular 2023/1 será feita a partir da aplicação de provas presenciais. As provas serão aplicadas no dia 11 de dezembro, das 13h10 às 17h10.

Os locais de prova serão em Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Ceres,

Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio,

Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Senador

Canedo, Silvânia, Trindade e Uruaçu.

O edital indica ainda que o exame contará com uma prova de Redação e com uma prova objetiva com as seguintes matrizes de referência: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Vagas e resultados

A oferta total da UEG é de 3.740 vagas, distribuídas em 33 cursos de graduação. Há reserva de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com percentual para negros, indígenas ou pessoas com deficiência

De acordo com o cronograma, o resultado final do Vestibular 2023/1, com a lista de convocados em 1ª chamada, será publicado em 27 de janeiro de 2023.

Acesse o edital para mais informações.

