UEMA aplica provas do Paes 2023 neste domingo (27)

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) realiza na tarde deste domingo, dia 27 de novembro, a aplicação das provas do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes) 2023. De acordo com a universidade, a aplicação das provas terá início às 13h30 e duração máxima de 5 horas.

A abertura dos portões de acesso aos locais de prova está marcada para 12h. Os portões serão fechados, pontualmente, às 13h. Conforme as orientações da UEMA, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com 1 hora de antecedência.

Os inscritos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da UEMA. Os locais de prova serão nas seguintes cidades: São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar canetas esferográficas de tinta azul ou preta, fabricadas em material transparente.

A avaliação será composta por uma prova de redação e por uma prova objetiva constituída por 60 questões sobre as disciplinas do Ensino Médio. As obras literárias de leitura obrigatória para as provas de Língua Portuguesa e Literatura e para a prova de redação são as seguintes:

“Cazuza”, de Viriato Correia;

“Uma ideia toda azul”, de Marina Colasanti;

“Perto do coração selvagem”, de Clarice Lispector.

Paes 2023

A UEMA está ofertando 4.320 vagas, enquanto a UEMASul oferta 905 vagas para os seus cursos de graduação. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestre de 2023.

A publicação do gabarito preliminar está prevista para o dia 27 de novembro, com recebimento de recursos nos dois dias úteis seguintes. A divulgação do gabarito definitivo está prevista para 9 de dezembro, enquanto o resultado final do PAES será publicado no dia 12 de janeiro de 2023.

Veja mais informações no site da UEMA.

