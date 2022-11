UEMA libera gabarito preliminar do Paes 2023

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) divulgou o gabarito preliminar referente à prova objetiva do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (Paes) 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais e o caderno de provas por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão interpor recursos contra o gabarito preliminar do Paes 2023 nesta segunda e terça-feira, dias 28 e 29 de novembro. A interposição de recurso deve ser feita online.

Após a análise dos recursos, a UEMA deve divulgar o gabarito definitivo da prova objetiva no dia 9 de dezembro. Já o resultado final do Paes 2023 será publicado no dia 12 de janeiro de 2023.

A oferta da UEMA é de 4.320 vagas, enquanto a UEMASul está ofertando 905 vagas para os seus cursos de graduação. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro e no segundo semestre de 2023.

Como foi o Paes 2023?

A UEMA aplicou a prova do Paes 2023 neste domingo, dia 27 de novembro. De acordo com a universidade, eram esperados mais de 33 mil inscritos para as provas. Os dados apontam que houve abstenção de 25%, com 8.443 estudantes faltosos.

De acordo com o Presidente da Comissão do Paes, professor José Sampaio Júnior, a aplicação das provas aconteceu dentro da normalidade. “O balanço foi positivo, a quantidade de faltosos estava dentro das nossas expectativas, porque tivemos ao mesmo tempo outros seletivos. E esse é mais um ano que realizamos o PAES dentro da normalidade”, afirmou.

As provas do Paes foram compostas por 60 questões sobre as disciplinas do Ensino Médio. Além disso, os candidatos responderam uma prova de redação, cujo tema foi “A literatura de ficção é fonte para entendimento da realidade?”.

Houve locais de prova em São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Veja mais informações no site da UEMA.

