UEPG realiza aplicação das provas do PSS 2022 neste domingo (27)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) aplica neste domingo, dia 27 de novembro, as provas do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2022. A aplicação das provas será no período da tarde, com abertura dos portões de acesso aos locais de prova às 13h e fechamento às 13h30.

As provas terão início às 13h45, com 4h de duração. De acordo com a UEPG, os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção).

Os locais de prova serão nas cidades de Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Para ter acesso ao local de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta de tinta azul ou preta, de escrita grossa, fabricada em material transparente.

Além disso, a UEPG recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência, pois não será permitido o acesso após o fechamento dos portões.

PSS 2022

De acordo com o edital, as provas do PSS 2022 serão compostas por 60 questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio (referentes ao ano em que o aluno está matriculado) e por uma redação em Língua Portuguesa. A UEPG recomendou a leitura das seguintes obras literárias:

PSS I : “Auto de São Lourenço”, de Padre José de Anchieta; “Sonetos e Outros Poemas”, de Manuel Maria Barbosa du Bocage.

: “Auto de São Lourenço”, de Padre José de Anchieta; “Sonetos e Outros Poemas”, de Manuel Maria Barbosa du Bocage. PSS II : “Melhores Poemas”, de Castro Alves; “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo.

: “Melhores Poemas”, de Castro Alves; “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo. PSS III: “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos; “Obra Completa”, de Murilo Rubião; “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues; “Toda Poesia”, de Paulo Leminski; “Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEPG é de 505 vagas para os aprovados na terceira etapa do PSS 2022. As vagas são para 44 cursos ministrados nas unidades da instituição.

A publicação do resultado do PSS III, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para o dia 12 de dezembro. Já a divulgação dos desempenhos do PSS I e do PSS II será feita até 1º de março de 2023.

