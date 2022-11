UESB disponibilizará 365 vagas no Sisu 2023.1

Foto: Carol Pimenta/TV Sudoeste

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) disponibilizará 365 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2023.1. De acordo com a instituição, as vagas estão distribuídas em 21 cursos de graduação.

Conforme o termo de adesão, serão ofertadas vagas em ampla concorrência e, também, para ações afirmativas. Em Itapetinga, os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Física, Química (bacharelado e licenciatura) e Zootecnia estarão com vagas disponíveis. Em Jequié, a oferta acontecerá para Dança, Educação Física, Química e Teatro.

Já em Vitória da Conquista, as opções abertas neste processo serão: Ciência da Computação, Ciência Econômica, Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Ciências Contábeis, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Jornalismo, Letras Modernas e Medicina.

O período de inscrições no Sisu 2023.1 será definido pelo Ministério da Educação, bem como as datas de matrícula e da lista de espera. Conforme decisão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Uesb, os aprovados para os cursos da Universidade só ingressarão na instituição em março de 2023.

Leia mais sobre Educação no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.