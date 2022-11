UFABC divulga termo de adesão ao SiSU 2023/1

A Universidade Federal do ABC (UFABC) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. A oferta total da instituição será de 1.988 vagas para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

As oportunidades são para 10 cursos de graduação de diversas áreas. Há vagas para os campi de São Bernardo do Campo e de Santo André.

De acordo com o termo de adesão, a UFABC reserva 156 vagas para o cumprimento das ações afirmativas. Há também a reserva de 999 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Outras 833 vagas serão para a seleção ampla concorrência, voltada para o público geral.

SiSU 2023/1

A seleção do SiSU é feita tradicionalmente pelo Ministério da Educação (MEC) a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, poderão se inscrever no SiSU 2023/1 apenas os estudantes que participaram do Enem 2022. Não é permitida a participação de estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

As provas do Enem 2022 foram aplicadas nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. A divulgação dos gabaritos oficiais está prevista para a próxima quarta-feira (23), enquanto o resultado final do Enem 2022 está previsto para o dia 13 de fevereiro de 2023.

De acordo com o MEC, o edital do SiSU 2023/1 será publicado somente após a divulgação do resultado do Enem 2022. Desse modo, o período de inscrição do programa está previsto para o segundo trimestre de fevereiro.

