UFCG vai ofertar mais de 3 mil vagas no SiSU 2023/1

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) já divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2023. De acordo com o documento, a oferta total da universidade será de 3.175 vagas para 76 cursos de graduação.

Ainda de acordo com o termo de adesão, as oportunidades ofertadas estão distribuídas entre os campi da universidade localizados em Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Sousa, Pombal e Sumé.

Do total das vagas, 1.576 são para a seleção em ampla concorrência. As outras 1.599 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, são vagas exclusivas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Seleção do SiSU 2023/1

O Ministério da Educação (MEC) seleciona os inscritos no SiSU a partir do desempenho dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, poderão se inscrever no SiSU 2023/1 apenas os estudantes que participaram do Enem 2022. No entanto, não é permitida a participação de estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros”.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Os gabaritos das provas já estão disponíveis.

De acordo com o MEC, o edital do SiSU 2023/1 será publicado somente após a divulgação do resultado do Enem 2022, que está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023. Desse modo, o período de inscrição do programa está previsto para o segundo trimestre de fevereiro. As inscrições são gratuitas e serão recebidas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

