UFJF divulga locais de prova do Pism 2023

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nesta terça-feira, dia 8 de novembro, os locais de aplicação das provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame no comprovante definitivo de inscrição, disponível no site da instituição.

Conforme definido pela UFJF previamente, as provas dos três módulos do Pism 2023 serão aplicadas nas cidades de Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

Além de liberar a consulta aos locais de prova, a universidade divulgou também a relação de candidato por vaga para cada curso de Governador Valadares e Juiz de Fora. O curso mais concorrido nesta edição do Pism é o de Medicina.

Provas

Conforme o cronograma, a aplicação das provas dos três módulos do Pism 2023 está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro de 2022.

Os assuntos das provas variam de acordo com o módulo, pois são referentes aos anos do ensino médio. As provas dos Módulos I e II serão compostas por 20 questões objetivas e 8 discursivas em cada dia da seleção. Já as provas do Módulo III serão constituídas por questões objetivas e discursivas de disciplinas gerais e específicas, de acordo com a área do curso escolhido.

Vagas e resultados

A oferta total da UFJF é de 2.263 vagas em 75 cursos de graduação para os aprovados no Módulo III do Pism 2023. Do total, 1.903 oportunidades são para os cursos ministrados no campus Juiz de Fora e 360 para os cursos de Governador Valadares.

A publicação do resultado do Módulo III está marcada para o dia 19 de janeiro de 2023. Os desempenhos dos Módulo I e II estão previstos para 23 de março.

Veja mais informações no edital do Pism 2023.

