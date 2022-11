UFMS divulga locais de prova do Passe 2022

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulga nesta terça-feira, dia 29 de novembro, os locais de aplicação das três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe). Desse modo, os candidatos poderão consultar os locais de prova por meio do Portal de Ingresso UFMS.

De acordo com a UFMS, o Passe 2022 contará com locais de aplicação nas seguintes cidades: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A aplicação das provas das 1ª, 2ª e 3ª etapas do Passe 2022-2023 está marcada para o dia 11 de dezembro, no período da manhã, das 8h às 13h. O conteúdo das provas varia de acordo com a etapa, assim como a lista de livros cobrados, já que acompanha o desenvolvimento dos estudantes ao longo do Ensino Médio.

Vagas ofertadas

A oferta total da UFMS é de 5.525 vagas em 114 cursos para ingresso em 2023. Do total das vagas, 3.347 são para o Vestibular e 1.089 vagas para os aprovados na 3ª e última etapa do Passe. Há vagas para os campi de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 23 de janeiro de 2023, enquanto o resultado final será liberado em 6 de fevereiro. A UFMS ainda não divulgou o período de matrícula para os convocados em 1ª chamada.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.

