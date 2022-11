UFMS divulga oferta de mais de 2 mil vagas para o SiSU 2023/1

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do primeiro semestre de 2023. De acordo com o documento, a oferta da universidade será de 2.098 vagas em diversos cursos de graduação.

Do total das vagas, 1.043 são para a seleção de candidatos em ampla concorrência, enquanto outras 1.055 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Desse modo, metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades são para 150 opções de cursos e estão distribuídas nos campi de Campo Grande, Costa Rica, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, Bela Vista, Miranda, Porto Murtinho, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, Água Clara e Sidrolândia.

SiSU 2023/1

As inscrições para o SiSU 2023/1 serão recebidas em período a ser definido pelo Ministério da Educação (MEC). A seleção do SiSU 2023/1 será feita a partir das notas dos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que fizerem o Enem 2022.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a aplicação das provas do Enem 2022 está marcada para os dias 13 e 20 de novembro.

Acesse o site da UFMS para mais informações sobre o SiSU 2023/1.

