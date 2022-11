UFPB abre período de inscrição para o Processo Seletivo EaD 2023

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo 2023 para ingresso nos cursos de graduação EaD (Educação a Distância). As vagas são ofertadas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

As inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 1º de dezembro, por meio do site da UFPB. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Isenção

Ainda de acordo com o edital, os candidatos de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 10 a 16 de novembro. Para fazer a solicitação, os candidatos devem anexar a documentação comprobatória requisitada no edital.

Vestibular EaD 2023

O processo seletivo não contará com a aplicação de provas. Os inscritos serão avaliados a partir das notas obtidas pelos candidatos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Conforme o edital, a UFPB vai aceitar os desempenhos das cinco últimas edições do Enem (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

A oferta total da universidade é de 485 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023, cuja início está marcado para o dia 24 de julho de 2023. O edital indica ainda que as vagas são para sete cursos de licenciatura: Letras Libras, Pedagogia, Ciências Agrárias, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, e Matemática.

As oportunidades estão distribuídas pelos polos nas cidades de Alagoa Grande, Conde, Duas Estradas, Itaporanga, Lucena, Mari, Pitimbu, Santa Luzia, Taperoá, Cuité de Mamanguape, João Pessoa, Araruna e Livramento.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 29 de novembro. Após a análise dos recursos, o resultado final do Vestibular EaD 2023 será publicado no dia 6 de dezembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

