UFPR aplica provas do Vestibular Letras Libras 2023 neste domingo (20)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) realiza neste domingo, dia 20 de novembro, a aplicação das provas práticas referentes ao Vestibular Letras Libras 2023. De acordo com o edital, a aplicação das provas terá início às 8h e será feita de forma escalonada, segundo convocação divulgada pela UFPR.

Ainda conforme o edital, o local de prova será o Bloco Didático do Campus Agrárias da UFPR, localizado no seguinte endereço: Rua dos Funcionários, 1540 – bairro Juvevê, Curitiba, no Paraná. Os candidatos já podem consultar e imprimir Comprovante de Ensalamento por meio do site do Núcleo de Concursos.

A duração da aplicação da Prova Prática de Conhecimentos Específicos será de 25 minutos para cada candidato.

Segundo as orientações da UFPR, os candidatos devem se apresentar nos locais de prova com meia hora de antecedência do horário de início da sua avaliação. O candidato precisa levar documento oficial de identificação com foto para fazer a prova.

Análise do histórico escolar

Além da etapa de prova prática, o Vestibular Letras Libras conta também com uma etapa de análise do histórico escolar, considerando as médias obtidas pelos candidatos no 1º e no 2º ano do Ensino Médio.

Para a seleção de candidatos ouvintes, foram avaliadas as notas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa; Língua Estrangeira; Geografia; História; Matemática; Biologia; Física; e Química. Para a seleção de candidatos surdos, a UFPR considerou as notas das mesmas disciplinas, excluindo apenas a nota de Língua Estrangeira.

Vagas e resultados

A oferta total da UFPR é de 30 vagas para ingresso no curso de Licenciatura em Letras – Língua Brasileira de Sinais (Libras), sendo 8 vagas para candidatos ouvintes e 22 vagas para candidatos surdos. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas.

A lista preliminar de classificados será divulgada no 2 de dezembro, enquanto o resultado final, após a análise dos recursos, está previsto o dia 17 de janeiro de 2023.

Veja mais informações no edital.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Enem 2022: Inep realiza 2º dia de provas na tarde deste domingo (20); saiba mais.