UFRGS encerra hoje (10) o período de inscrição do Vestibular 2023

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) encerra nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2023. Desse modo, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de hoje, exclusivamente por meio do site da UFRGS.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de novembro. O valor da inscrição é de R$ 145,00.

A UFRGS já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já pode ser consultado no site da instituição. Conforme o edital, puderam pedir isenção os candidatos que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e que tenham feito todos os anos do Ensino Médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola privada.

Vestibular 2023

As provas do Vestibular 2023 serão aplicadas nos dias 14 e 15 de janeiro de 2023, sábado e domingo. De acordo com edital, os locais de prova serão nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. Em ambos os dias de prova, a aplicação terá duração de 5h30.

As provas serão constituídas por provas objetivas de múltipla sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio:

14 de janeiro : prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática.

: prova de redação e questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática. 15 de janeiro: prova de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

Os candidatos ao curso de Música também farão as provas de habilitação específica, entre 17 e 21 de novembro. Essa etapa será remota.

Vagas ofertadas

A oferta total da UFRGS é de 4.008 vagas para ingresso no ano letivo de 2023. Haverá reserva de vagas segundo a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda, e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Veja o edital na íntegra.

