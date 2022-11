UFRR: resultado preliminar do Vestibular Indígena 2023 está disponível

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) liberou o resultado preliminar do Vestibular Indígena para ingresso de novos alunos em 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar através do site da CPV (Comissão Permanente de Vestibular) a lista preliminar de classificação.

De acordo com o cronograma, após a análise dos recursos, a UFRR vai publicar o resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, no dia 16 de novembro, próxima quarta-feira.

Além da etapa de provas, o Vestibular Indígena 2023 conta também com outras duas etapas: análise curricular e uma banca de heteroidentificação. A UFRR ainda não informou as datas para essas etapas e o período de matrícula dos aprovados dentro do limite de vagas.

Vestibular Indígena 2023

A seleção do Vestibular Indígena 2023 foi feita a partir da aplicação de provas no dia 18 de setembro, das 8h às 12h. Os locais de prova foram exclusivamente na cidade de Boa Vista (RR).

Conforme o edital, a avaliação foi composta por uma redação e por questões objetivas sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. Desse modo, abarcou conteúdos de Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira, Matemática, Língua Portuguesa e Química.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UFRR é de 210 vagas para 20 cursos de graduação. Do total das vagas, 60 são para o curso de Licenciatura Intercultural.

Os estudantes que optarem pelo curso de Licenciatura Intercultural puderam escolher realizar a prova de redação em uma das seguintes línguas: Língua Portuguesa, Macuxi, Wapichana,Taurepang, Ye’kuana, Ingaricó, Wai-wai e Yanomami.

Acesse o edital do Vestibular na íntegra para mais informações.

