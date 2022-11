UFS aplica provas do Vestibular EaD 2023 na manhã deste domingo (6)

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) aplica as provas do Vestibular 2023 para cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD) na manhã deste domingo, dia 6 de novembro. A aplicação terá início às 9h e duração máxima de 4h.

De acordo com o edital, os locais de prova serão na Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Av. Marechal Rondon s/n, Jardim Rosa Elze, São Cristóvão (SE) e, se necessário, em outras instituições de ensino de Aracaju (SE). Os candidatos podem consultar o Cartão de Local de Prova através do site da UFS.

Os candidatos devem baixar e imprimir o documento, já que a sua apresentação será exigida no dia das provas. Além disso, a UFS exige também a apresentação de documento oficial de identificação com foto. Conforme orientações da universidade, os estudantes devem chegar aos locais de prova com antecedência.

A avaliação será composta por 40 questões sobre as seguintes disciplinas: Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira), Matemática, Geografia, Física, Biologia, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Química e História. Além disso, os candidatos farão também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

A oferta total da UFS é de mais de mil vagas em diversos cursos de graduação EaD, com polos presenciais em dez municípios. Conforme o edital, há oportunidades para Arauá, Brejo Grande, Estância, Japaratuba, Colônia 13- Lagarto, N. S. da Glória, N. S. das Dores, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos.

O edital indica ainda que a publicação do resultado final do Vestibular EaD está prevista para o dia 25 de novembro. O período de matrícula dos convocados em 1ª chamada ainda não foi divulgado pela instituição.

Veja mais informações no edital do Vestibular EaD 2023.

