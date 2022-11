UFS divulga resultado do Vestibular EaD 2023

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) publicou na quinta-feira, dia 24 de novembro, o resultado do Vestibular 2023 para cursos da modalidade de Educação a Distância (EaD). Os candidatos podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Comissão de Concursos e Vestibulares (CCV).

Também estão disponíveis as listas de excedentes e de candidatos desclassificados do Vestibular EaD 2023.

Nesta sexta-feira (25), a UFS publicou as orientações para as matrículas dos convocados. Segundo a UFS, os candidatos devem realizar o procedimento no período de 2 a 7 de dezembro de 2022, conforme dias e horários especificados no edital. A matrícula deverá ser feita de forma remota, exclusivamente por meio do Portal de Ingresso, com envio da documentação obrigatória.

Como foi a seleção?

A UFS aplicou as provas do Vestibular EaD 2023 no dia 6 de novembro. A aplicação teve duração de quatro horas e aconteceu presencialmente.

Conforme estabelecido no edital, a prova foi constituída por uma Redação em Língua Portuguesa e por 40 questões sobre as seguintes disciplinas: Português (Língua Portuguesa e Literatura Brasileira), Matemática, Geografia, Física, Biologia, Língua Estrangeira (Espanhol, Francês ou Inglês), Química e História.

A UFS está ofertando mais de mil vagas em diversos cursos de graduação EaD, com polos presenciais em dez municípios. De acordo com o edital, há oportunidades para Arauá, Brejo Grande, Estância, Japaratuba, Colônia 13- Lagarto, N. S. da Glória, N. S. das Dores, Poço Verde, Porto da Folha e São Domingos.

Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, metade das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

Veja mais informações no edital do Vestibular EaD 2023.

