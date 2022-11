UFV: Exame de Seleção CAp-Coluni 2023 será aplicado neste sábado (19)

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) realiza na tarde deste sábado, dia 19 de novembro, a aplicação das provas do Exame de Seleção CAp-Coluni 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período das 13h às 18h.

Conforme o edital, os locais de prova serão exclusivamente em Viçosa, interior de Minas Gerais (MG). A duração máxima da aplicação será de cinco horas.

Os inscritos no Exame de Seleção do Coluni já podem consultar os locais de prova e demais informações sobre a aplicação do exame no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI), cuja impressão está disponível até essa sexta-feira (18).

O edital estabelece ainda que a avalição será constituída por questões objetivas sobre os conhecimentos, habilidades e experiências adquiridas ao longo da formação correspondente ao Ensino Fundamental. Desse modo, haverá questões objetivas sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10 questões);

Língua Inglesa (2 questões);

Matemática (10 questões);

História (4 questões);

Geografia (4 questões);

Ciências (8 questões).

Além disso, a avaliação contará também com uma proposta de produção textual em Língua Portuguesa, que consiste na única parte discursiva do Exame de Seleção.

Vagas e resultados

A oferta total da UFV é de 150 vagas nesta edição de 2023. As oportunidades são exclusivas para a 1ª série do Ensino Médio. O resultado final do Exame de Seleção Cap Coluni 2023 será publicado no dia 22 de dezembro deste ano, com a divulgação de convocados em 1ª chamada e matrícula entre os dias 5 e 13 de janeiro de 2023.

A publicação da convocação em 2ª chamada está prevista para o dia 20 de janeiro e as matrículas serão recebidas até o dia 24 seguinte.

Acesse o site da UFV para mais informações.

