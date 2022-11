Última postagem de Erasmo Carlos agradecia a vitória no Grammy Latino

Foto: Divulgação

A última publicação do cantor Erasmo Carlos, que morreu nesta terça-feira (22), aos 81 anos, no instagram comemora a vitória do artista na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa no Grammy Latino. O evento aconteceu na última quinta-feira (17) e premiou o álbum “O futuro pertence a… Jovem Guarda”, último trabalho de Erasmo.

“É tão importante entender o conceito, quanto ouvir a música… Existem várias formas de amor, e eu preciso de todas”, publicou o artista na sexta-feira (18). Ele também agradeceu a todos que contribuíram para o sucesso do álbum e pelo reconhecimento.

O novo álbum do artista traz uma coleção de releituras que foram grandes marcos musicais da época da Jovem Guarda, no qual Erasmo cresceu enquanto artista. São oito faixas que nunca foram cantadas pelo artista, entre elas as canções “Devolva-me”, “Ritmo da Chuva” e “Nasci para Chorar”.

Erasmo é um dos mais importantes nomes da música brasileira e já trabalhou com Roberto Carlos, Tim Maia, entre outras grandes artistas do Brasil. Dono doas hits “Festa de Arromba” e “Minha Fama de Mau”, Erasmo construiu sua carreira do entre músicas românticas e o Rock.

Ao todo, o cantor tem mais de 800 composições e 38 discos produzidos ao longo de sua carreira. São 682 músicas, 643 gravações registradas, e acima disso, uma legião de fãs marcados pelas produções do artista.

