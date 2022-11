Último eclipse lunar de 2022 acontece nesta terça-feira (08/11); saiba como observar

A Nasa informou que o último eclipse lunar de 2022 será nesta terça-feira (08). De acordo as previsões da agência, o fenômeno poderá ser visto durante a noite na América do Norte e na América Central, em algumas partes da Ásia, no Equador e também em algumas partes da Oceania.

No Brasil, apenas as pessoas residentes na região do Acre poderão contemplar o último eclipse lunar do ano. No entanto, os cidadãos de outras regiões do país poderão acompanhar o fenômeno ao vivo através da internet.

Como assistir ?

Para os brasileiros que não conseguirão contemplar o último eclipse lunar do ano, haverá a possibilidade de acompanharem o fenômeno por meio de uma transmissão ao vivo, disponibilizada pelo instituto astronômico norte-americano Lowell Observatory.

O evento será transmitido no canal do YouTube da instituição às 6h da manhã, no horário de Brasília, pois o eclipse lunar está previsto para chegar em ao ápice às 6h17. Vale salientar que os interessados poderão assistir gratuitamente.

Os brasileiros também poderão acompanhar o evento por meio das plataformas de outras instituições, como por meio do site do observatório móvel em Roswel, por meio da live do portal Time and Date ou através da transmissão do Observatório Griffith, prevista para ser iniciado às 5h, horário de Brasília.

Já para os brasileiros residentes no Acre, o fenômeno poderá ser visto a partir das 4h57, horário de Brasília.

O que é um eclipse lunar?

Trata-se de um fenômeno astronômico do momento em que a Lua adentra a área de sombra da Terra. No entanto, para que haja esse evento, é necessário que esses astros, bem como o Sol, estejam 100% alinhados.

Dessa forma, no momento em que a Terra se alinha e se posiciona entre o Sol e a Lua, a sombra do planeta é projetada na superfície do satélite.

O eclipse lunar ocorre duas vezes por ano, em especial durante a fase de Lua Cheia. No ano de 2022, aconteceu o primeiro eclipse lunar, entre os dias 15 e 16 de maio. Na ocasião, houve um eclipse total.