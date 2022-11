Último episódio aborda machismo dentro do mercado editorial

Foto: Arquivo pessoal

O último episódio do podcast Mundo da Leitura, apresentado pelo escritor baiano Edgard Abbehusen, abordou sobre o machismo no mercado editorial. Na atração, patrocinada pela Bienal do Livro Bahia 2022, a autora paulistana Monika Jordão, dividiu experiências como leitora, início da sua carreira, além do preconceito que já viveu dentro do universo da escrita.

A romancista e autora de 3 livros começou a escrever seus contos nas redes sociais. “Fiz isso por falta de oportunidade no mercado. Não tinha uma editora, alguém que investisse em mim, no meu trabalho e todo o autor quer ser lido. A plataforma que eu tinha leitores era o Instagram e assim eu comecei, capítulo a capítulo. Como uma novela. Com o sucesso dos livros no Instagram que surgiram os convites de publicação editorial”, contou ela. Ouça o podcast abaixo:

O ‘Mundo da Leitura’ é responsável por bastidores e curiosidades da literatura local. O programa vai trazer pelas próximas semanas, uma conversa com leitores, autores, escritores, poetas, cronistas, contistas e roteiristas.

Já participaram do podcast personalidades como Tatiana Zaccaro, diretora da GL Eventos, grupo que organizou o retorno da Bienal na Bahia, Liz Passos, publicitária, escritora, palestrante e autora do livro: ‘Um Encontro Inesperado’ e Victor Mascarenhas, autor de livros premiados, como ‘Cafeína’. O penúltimo episódio do podcast contou com a presença dos escritores baianos, Matheus Peleteiro e Ruan Passos.

