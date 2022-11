Último fim de semana do mês com muita chuva pelo país; confira a previsão

Após uma temporada de frio no início deste mês, novembro chegará ao fim com previsão de bastante chuva pelas regiões do país. De acordo com as mais recentes previsões, o tempo será fechado em todo o Sudeste e grande parte do Sul, Norte e Nordeste, enquanto o Centro-Oeste terá instabilidade entre pancadas de chuva e tempo ensolarado.

No entanto, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mesmo com previsão de chuva para quase todas as regiões do Brasil, as temperaturas devem se manter estáveis.

Ainda, de acordo com o instituto, quatro capitais devem ter o tempo firme durante o fim desta semana, sendo: Campo Grande, Cuiabá e Porto Alegre. Além disso, Fortaleza, Porto Velho, Rio Branco e Natal não devem apresentar períodos chuvosos neste sábado (26) e nem no domingo (27).

Confira abaixo a previsão para cada região do país:

Sudeste

A princípio, de acordo com a previsão do tempo, as capitais da região Sudeste devem enfrentar forte nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora durante este fim de semana. Em São Paulo, a temperatura mínima será de 15ºC no sábado e 17ºC no domingo, enquanto a máxima será de 24ºC nos dois dias.

Já Belo Horizonte deve registra a marca mínima de 16ºC e máxima de 25ºC. Em Vitória, a previsão mínima é de 20ºC e máxima de 26ºC. Enquanto no Rio de Janeiro, o sábado terá temperaturas variadas entre 18ºC e 26ºC e no domingo, a mínima chega a 19ºC, e a máxima a 25ºC.

Sul

Nesta região, a previsão é que em Curitiba e Florianópolis as temperaturas sejam mais amenas. Na capital paranaense, os termômetros podem marcar a mínima de 13ºC, enquanto a máxima cai de 23ºC no sábado para 20ºC no domingo.

Enquanto na capital de Santa Catarina as temperaturas podem variar entre 18ºC e 22ºC no sábado, subindo para 20ºC de mínima e 24ºC de máxima no domingo. Já em Porto Alegre, as temperaturas ficarão entre 19ºC e 26ºC, no sábado, e 18ºC e 28ºC no dia seguinte.

Norte

De acordo com o instituto meteorológico, a previsão é de tempo nublado e risco de chuva em quase todas as capitais do Norte. Apenas Porto Velho e Rio Branco terão o tempo estável.

Ainda, no sábado, Belém e Macapá registram temperaturas entre 24ºC e 34ºC, com previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva. É importante salientar que Palmas é a única capital onde a temperatura não passa dos 30ºC, sendo a máxima de 28ºC no sábado e 27ºC no domingo.

Nordeste

A previsão também é de tempo fechado para o Nordeste. As precipitações podem chegar na maior parte da região, bem como o céu nublado.

A previsão é de fortes chuvas, com risco de trovoadas neste sábado e domingo é para Salvador, São Luís e Teresina. De acordo com o instituto, a temperatura mínima deve ficar em torno dos 23ºC, com máximas acima dos 30ºC.

Em Teresina, o tempo deve ficar mais firme, com temperaturas máxima de 34ºC, além de Fortaleza e São Luís, com máxima de 32ºC. Na capital do Ceará, o sábado também será de tempo firme.

Centro-Oeste

O instituto também informou que no Centro-Oeste, a previsão é de tempo estável em Campo Grande e em Cuiabá. Além disso, Brasília e Goiânia poderão ter pancadas de chuva e o tempo nublado tanto no sábado quanto no domingo.