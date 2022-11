UnB: estão disponíveis os locais de prova do Vestibular 2023

A Universidade de Brasília (UnB) já liberou a consulta aos locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos podem conferir o cartão com local e horário para as provas por meio do site do Cebraspe.

Para realizar a consulta, os candidatos devem inserir o número de CPF usado no momento da inscrição. De acordo com o edital, os locais de prova serão no Distrito Federal e nas cidades de Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

Vestibular 2023

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para os dias 26 e 27 de novembro.

Em ambos os dias o início das provas está marcado para as 13h (horário de Brasília) e a aplicação terá duração de cinco horas. A UnB orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com 1 hora de antecedência.

Para ter acesso aos locais de provas, os estudantes deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Além disso, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Provas

No dia 26 de novembro, a UnB aplicará as Provas de Conhecimento I e II e a Prova de Redação. Já em 27 de novembro, os candidatos responderão a Provas de Conhecimento III.

As provas serão compostas por questões sobre assuntos das seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Estrangeira, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Química e Matemática.

Vagas e resultado

De acordo com o edital, a UnB está ofertando 2.118 vagas no vestibular tradicional. As vagas são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023 nos campi de Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. A divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o mês de fevereiro de 2023.

Veja mais informações no edital de abertura.

