UNEB divulga edital com datas do Vestibular 2023

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) publicou os editais com as datas e procedimentos do Vestibular 2023, que visa o ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. As inscrições serão recebidas no período de 4 a 30 de novembro de 2022.

De acordo com o edital, os interessados deverão se inscrever online, exclusivamente por meio do site da UNEB. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar uma taxa no valor de R$ 90,00.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a modalidade, o curso desejado, a opção de língua estrangeira e o local onde deseja realizar as provas.

Isenção da taxa

Os candidatos de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição nos dias 4 e 5 de novembro, próxima sexta-feira e sábado. De acordo com o edital, têm direito à isenção os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas.

O resultado preliminar da isenção está previsto para o dia 8 de novembro, com recebimento de recursos nos dias 10 e 11 seguintes. A lista final de isentos será publicada em 17 de novembro.

Vestibular 2023

Conforme o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para os dias 8 e 9 de janeiro. A avaliação contará com questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio e também com uma redação em Língua Portuguesa.

A oferta total da UNEB é de 5.396 vagas nesta edição do processo seletivo. Do total das vagas, 4.396 são para cursos de graduação na modalidade presencial. A universidade oferta ainda outras 650 para cursos na modalidade a distância (EaD) e 350 vagas para cursos EaD ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Conforme o edital, 40% do total das vagas é reservado para candidatos que se autodeclaram negros. Há também vagas exclusivas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades.

Veja mais informações no site da UNEB.

