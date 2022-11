UNEB inicia período de inscrição para o Vestibular 2023

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) iniciou nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, o período de inscrição do Vestibular 2023. De acordo com o edital, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 30 de novembro.

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site da UNEB. No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar a modalidade, o curso desejado, a opção de língua estrangeira e o local onde deseja realizar as provas.

Os candidatos não isentos deverão realizar dentro do prazo estabelecido o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 90,00.

A universidade também abriu hoje (4) o prazo para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Os candidatos que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e os servidores da UNEB e seus dependentes podem solicitar o benefício até amanhã, dia 5 de novembro. O resultado preliminar da isenção está previsto para o dia 8 de novembro, enquanto a lista final de isentos será publicada em 17 de novembro.

Vestibular 2023

A classificação dos inscritos no Vestibular 2023 da UNEB será feita a partir da aplicação de provas. O exame está marcado para os dias 8 e 9 de janeiro. A consulta aos locais de prova será liberada em 5 de janeiro.

Conforme o edital, a avaliação contará com 85 questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio e também com uma redação em Língua Portuguesa.

Conforme o edital, ao todo, a UNEB está ofertando 5.396 vagas. Do total das oportunidades, 4.396 são para cursos de graduação na modalidade presencial. A universidade oferta ainda outras 650 para cursos na modalidade a distância (EaD) e 350 vagas para cursos EaD ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

A universidade reserva 40% das vagas para candidatos que se autodeclaram negros. O edital indica ainda que há vagas exclusivas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades.

Resultados

Conforme o cronograma, a divulgação do gabarito preliminar está prevista para o dia 11 de janeiro de 2023, com recebimento de recursos nos dias 12 e 13 seguintes. A publicação do resultado preliminar do vestibular é esperada para o dia 13 de fevereiro. Já o resultado final do Vestibular ficará disponível no dia 27 de fevereiro.

Veja mais informações no site da UNEB.

